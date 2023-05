L’affondo del sottosegretario "E’ stata malagestione"

Mentre il sottosegretario alla Cultura Gianmarco Mazzi spara un siluro contro Pereira e la sua "distrosa gestione fortemente voluta dal sindaco Nardella", il commissario straordinario del Maggio Ninni Cutaia comunica in una nota ufficiale di aver trasmesso al ministro Sangiuliano, al governatore Giani e al sindaco Nardella una fotografia dello stato dei conti del Maggio, prospettando ai soci fondatori, la necessità di un concreto intervento a salvaguardia della Fondazione e dei suoi dipendenti. Scandisce le date per sottolineare che solamente dopo ha incontrato i sindacati ed è stato ascoltato in commissione controllo, a Palazzo Vecchio, su invito del consigliere FdI, Jacopo Cellai. La nota probabilmente è arrivata anche in risposta delle parole del governatore Giani che aveva chiesto una relazione del commissario prima che la Regione potesse erogare altri contributi al Maggio, oltre a quelli ingenti già versati. "Esaminerò la relazione e quando ci riuniremo farò sapere a Cutaia la mia opinione col massimo spirito costruttivo – spiega Giani – Il Maggio è un’istituzione di massimo prestigio"..

Il sottosegretario Mazzi va all’attacco, anche della politica che non poteva non sapere: "Il Maggio Fiorentino ha prodotto un buco di bilancio di 6 milioni di euro nel 2022 e di altri 2 milioni e 600mila euro nel 2023 per impegni già presi e non più annullabili, salvo il pagamento di pesanti penali – dice – È chiaro ormai a tutti che la gestione di Alexander Pereira, fortemente voluta dal sindaco Dario Nardella, sia stata disastrosa, con investimenti faraonici che hanno portato solo debiti e nessun risultato".

Mazzi usa toni accesi anche nei confronti del Pd. In questa situazione "è quindi paradossale il tentativo del sindaco e di alcuni consiglieri regionali del Partito Democratico di nascondere le proprie responsabilità sulla malagestione che avveniva proprio sotto i loro occhi – incalza il sottogretario alla musica e allo spettacolo dal vivo – Sarebbe invece il caso che facessero ammenda, senza pretendere che a pagare i loro errori siano i contribuenti italiani".

Si va avanti. Ora serve unità di insenti per salvare il Maggio. Il sindaco Nardella aspetta la convocazione del ministro Sangiuliano.

"Il ministero della Cultura conferma quanto promesso: sosterremo pienamente il lavoro del commissario Onofrio Cutaia – conclude Mazzi – Ma è anche nostro compito accertare le responsabilità. Lo dobbiamo alle altre fondazioni che si comportano virtuosamente ma soprattutto al Maggio, ai suoi lavoratori e a tutti i fiorentini".

Ilaria Ulivelli