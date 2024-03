Ladro entra per due volte nell’abitazione di uno sconosciuto . Ruba soldi, vestiti e si mette alla tv

In poche ore è entrato almeno un paio di volte nell’appartamento di uno sconosciuto, all’oscuro della vicenda, poiché fuori città. Una persona avrebbe forzato la porta in legno dell’abitazione dell’ignaro inquilino, in zona Porta al Prato, uscendo poco dopo con addosso alcuni suoi abiti firmati e con in tasca le chiavi di un’autovettura e quasi 200 euro in contanti portati via. La scena non è sfuggita ai residenti che hanno dato l’allarme alla polizia di Stato mentre l’uomo sarebbe tornato sui suoi passi. Gli agenti lo hanno fermato e denunciato: è un nigeriano di 29 anni. La cosa sembrava chiusa ma in serata il 29enne si sarebbe ripresentato alla porta, forzandola. Come se fosse in casa sua, si sarebbe acceso una sigaretta e seduto sul divano davanti alla tv. E’ stato arrestato.