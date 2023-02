Firenze, ladro seriale di bici e moto incastrato al posto di blocco

I carabinieri hanno restituito la bici al legittimo proprietario

Firenze, 25 febbraio 2023 - Si era specializzato nel furto di moto e biciclette e sono almeno tre le querele che fanno risalire a lui. Per questo, mercoledì mattina i carabinieri della Stazione di Firenze Uffizi hanno localizzato e arrestato un 53enne napoletano, già noto alle forze dell’ordine, in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal Gip.

Il provvedimento scaturisce dalla gravità indiziaria documentata con le indagini dei carabinieri, avviate in seguito alle querele formalizzate da due fiorentini e da un turista britannico.

Nel pomeriggio del 27 agosto scorso, dopo aver eseguito una serie di sopralluoghi, l’indagato avrebbe concentrato la propria attenzione su un motoveicolo Aprilia Rs, parcheggiato in Lungarno Diaz. Avvicinatosi, dopo averne forzato il sistema di accensione ed indossato un casco custodito nel sottosella, si sarebbe poi dileguato in sella al mezzo, lasciando a piedi l’ignaro proprietario, un 37enne fiorentino, che al suo ritorno, non sarebbe riuscito a rincasare poiché privato persino delle chiavi di casa. La presa di coscienza è stata quasi immediata: preoccupato, dopo aver contattato telefonicamente la polizia, ha avuto la conferma che la sua moto non era stata oggetto di rimozione. Il motoveicolo è stato ritrovato e restituito dai carabinieri alla vittima il 31 agosto scorso, solo tre giorni dopo il furto. Quando i militari hanno intimato l’alt ad un posto di controllo in viale Matteotti, l’indagato è stato sorpreso alla guida del mezzo rubato pochi giorni prima.

Lo stesso destino condiviso da un 52enne britannico che, il 25 agosto scorso, come denunciato ai carabinieri, rimase sorpreso dall’assenza dalle rastrelliere in piazza dei Giudici di due biciclette nere che lo stesso giorno aveva noleggiato per visitare la città con i propri famigliari, con i quale era giunto in Italia in vacanza. Dall’analisi della videosorveglianza, i carabinieri sono riusciti a restringere il campo sull’indagato che era accovacciato nei pressi delle rastrelliere, intento presumibilmente a forzarne i lucchetti. Sempre dalle immagini, i militari lo hanno visto allontanarsi prima in sella ad una bici e poi, a distanza di circa mezz’ora, con la seconda.

L'indagato è stato quindi portato a Sollicciano.