Ladri-vandali spaccano tutto in farmacia

Il danno è alla proprietà. Ma anche alla comunità. Ladri – due – hanno svaligiato la Farmacia di via Bolognese 101, a Montorsoli-Vaglia, della dottoressa Monica Nebbiai, notte tra domenica e lunedì. E fin qui si è trattato di un danno relativamente contenuto, anche se la stima precisa è in corso. Il vero danno i malviventi – entrati in azione poco dopo l’una come si vede dalle registrazione – l’hanno procurato rompendo il distributore automatico dei medicinali, ma rompere è termine è troppo riduttivo in questo caso; proprio l’hanno fracassato pur di accaparrarsi il contenuto. "Questo è il danno maggiore, ammonta ad alcune migliaia di euro" commenta la farmacista con tono rassegnato, circondati come siamo da chi ruba, spacca, depreda.

"Dalla registrazione si vede che in due entrano in farmacia e poi si sono concentrano sul distributore automatico. Non so se queste immagini potranno essere di aiuto ai Carabinieri, magari potrebbero ricostruire il percorso di fuga dei banditi".

g.sp.