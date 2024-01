Ladri in azione in zona Duomo. Spaccano la vetrina di un’osteria poi falliscono il colpo all’edicola

Ladri in azione nella notte tra venerdì e ieri in pieno centro. Una spaccata è riuscita, un altro furto è stato sventato in extremis. Su entrambi gli episodi sta indagando la polizia.

La spaccata è avvenuta in via Sant’Elisabetta, in prossimità del Duomo, dove è stata infranta la vetrina di un’osteria.

Dopo l’intervento di una volante e della scientifica, i titolari hanno denunciato il furto di un centinaio di euro di fondo cassa, altri eventuali ammanchi sono da quantificare.

Poco ore dopo, la polizia ha messo in fuga due uomini che stavano danneggiando la saracinesca dell’edicola sempre in piazza Duomo. Alla vista degli agenti i due si sono dati alla fuga facendo poi perdere le proprie tracce.

Potrebbero trattarsi degli stessi soggetti che hanno derubato il ristorante.