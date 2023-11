"Ladri in azione al Sabor Cubano: Daniele Palladini non si arrende"

"Per i ladri: sono dentro a dormire".

E’ l’annuncio che Daniele Palladini, titolare del Sabor Cubano di via Sant’Antonino, ha lasciato con un gessetto bianco su una lavagna alla banda di malviventi che domenica notte, per la quarta volta in due settimane e per la quinta volta negli ultimi due mesi, hanno infranto la porta a vetri per scappare con alcune bottiglie di vino e un lettore Mp3.

"Un mio dipendente ha passato tutta la notte all’interno del locale – racconta Palladini -, adesso con un intervento che ci costerà oltre 4mila euro siamo riusciti a mettere in sicurezza l’attività con vetri blindati, come quelli usati dalle banche, un allarme collegato alla centrale operativa e un antifurto fumogeno. Ci auguriamo che almeno questo scoraggi i malviventi".

Domenica notte, infatti, dopo aver messo a soqquadro il locale, con poltroncine e sedie a terra e scaffali e frigoriferi aperti, i ladri sono scappati facendo perdere le proprie tracce.

Oltre al danno, infine, anche la beffa.

"Ho superato il tetto massimo imposto dall’assicurazione e quindi non avrò nessun tipo di risarcimento fino alla fine dell’anno - conclude -. Questa volta, a differenza delle precedenti, ho deciso di non sporgere denuncia, tanto sarebbe del tutto inutile". Rossella Conte