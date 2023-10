Ladri in azione al Mercato ortofrutticolo a Firenze, bottino da 20mila euro

Firenze, 10 ottobre 2023 - Ladri in azione al Mercato ortofrutticolo di piazza Artom a Firenze: fuggono con un bottino da 20mila euro. Il furto, secondo quanto ricostruito, è stato messo a segno la notte tra domenica e lunedì. I malviventi, dopo aver forzato la porta d'ingresso, si sono intrufolati negli uffici e hanno scassinato la cassaforte, portando via 20mila euro in contanti e 100mila euro in assegni non trasferibili, e dunque inutilizzabili.

Il colpo è stato scoperto lunedì mattina e poi denunciato ai carabinieri, Al vaglio degli investigatori i video delle telecamere di videosorveglianza.