Ladri e borseggiatori, è allarme "Rubano a tutti, ora più agenti" L’esasperazione delle guide

Si mimetizzano tra i turisti e poi passano all’azione piazzando il colpo. Le zone del centro in cui tenere gli occhi ben aperti e gli zaini a portata di mano sono piazza della Signoria, via Calzaiuoli, piazza San Giovanni, via dell’Ariento (dove spesso si forma la calca per via dei banchi), via Tornabuoni e piazza Santa Maria Novella. Parliamo di un gruppo molto nutrito di borseggiatori che, insieme ai giocatori delle tre carte, agli abusivi che vendono braccialetti e poster, da qualche mese ha praticamente colonizzato quasi tutta l’area Unesco. Agiscono da soli o insieme ad altri complici e sono la croce delle guide turistiche. "Molte colleghe sono state ingiuriate, minacciate, aggredite fisicamente. La situazione è insostenibile – racconta Marco Verzi, guida turistica da 20 anni e presidente di Federagit Confesercenti Firenze –. Noi guide, prima dell’inizio di ogni tour, abbiamo preso l’abitudine di avvertire i nostri clienti. Nelle ultime settimane ho assistito a due tentativi di borseggio. Il primo davanti a Palazzo Antinori, il secondo davanti alla basilica di Santa Maria Novella. Sono stato perfino minacciato pesantemente da uno di questi criminali: ‘Se mi rovini il lavoro o mi denunci ti taglio la gola’, mi è stato detto’. Questa gente sa che che la farà franca e quindi si fa beffa di tutto e di tutti". Dalle denunce che sono state presentate alle forze dell’ordine risulta che i borseggiatori che agiscono nel quadrilatero sono uomini e donne dell’Est o del Nord Africa: "Si intrufolano nei gruppi singolarmente, e da professionisti riescono ad aprire gli zaini o a mettere le mani ovunque senza che la vittima se ne accorga – aggiunge Verzi –. Portano via portafogli, telefonini, tutto ciò che abbia un valore. E guai a dir loro qualcosa, diventano aggressivi, soprattutto se la guida è una donna".

Del problema la Federagit ne ha parlato con il prefetto che ha assicurato un potenziamento dei controlli. Ma la coperta, si sa, è corta e le forze dell’ordine in campo sono scarse.

"Con l’aumento importante dei flussi di quest’anno abbiamo assistito all’aumento di loschi figuri che approfittano dei visitatori. E questa estate non ci siamo fatti mancare nulla. Poi non lamentiamoci se sui social Firenze viene etichettata come poco sicura. Da tempo chiediamo un maggior numero di agenti per gestire una città come la nostra", conclude Santino Cannamela, presidente Confesercenti Firenze.

Antonio Passanese