Ladri, doppio blitz in una notte alle Caldine FdI insorge: "Basta, serve la videosorveglianza"

Ladri nuovamente in azione alla Caldine. La scorsa notte due tentativi di furto sono stati sventati e malviventi in fuga in via Sant’Andrea a Sveglia. La denuncia arriva dai social e sempre on line arriva lo sfogo della consigliera comunale Alessandra Gallego che proprio ieri era sul posto con Fratelli d’Italia per un nuovo appuntamento con raccolta firme a favore della videosorveglianza. "Questa situazione va avanti da anni e non è più accettabile. A differenza di quanto sostiene il Comune, le telecamere servono alle indagini. La nostra petizione - spiega la rappresentante del centro destra – ha lo scopo di convincere l’Amministrazione a predisporre un progetto per la videosorveglianza integrata per poter partecipare ai bandi pubblici per chiedere il cofinanziamento necessario. I nostri tecnici sono pronti a far trovare l’elaborato sul tavolo del sindaco . Basta volerlo".