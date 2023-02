Ladri di attrezzature negli orti, Travalle insorge

I ripetuti furti di attrezzature negli orti di Travalle (in alcuni casi con danni economici davvero ingenti) sono stati al centro di una seduta della commissione consiliare Affari Istituzionali presieduta dal capogruppo della Lega Daniele Baratti che sull’argomento aveva già presentato, nel dicembre scorso, un’interrogazione in consiglio comunale, seguita da un sopralluogo. Alla riunione hanno preso parte il sindaco Riccardo Prestini e la comandante della polizia municipale Maria Pia Pelagatti, oltre ad alcuni rappresentanti degli assegnatari degli orti di via di Pagnelle che hanno portato le loro testimonianze e chiesto soluzioni a breve per arginare il preoccupante fenomeno.

"È stato un incontro costruttivo – commenta Baratti – anche grazie a quanto raccontato dai cittadini coinvolti che, in alcuni casi, si sono visti portare via materiale per oltre 5mila euro di valore. Il sindaco si è impegnato a fare un sopralluogo con la comandante Pelagatti per verificare la situazione e prospettare le soluzioni più opportune: una delle possibilità emerse è anche quella di installare una sbarra. Entro sette, dieci giorni massimo dovremmo riaggiornarci per capire quali sono le azioni da attuare. C’è in ballo anche il problema dell’illuminazione nella strada, che è vicinale, e anche per questo richiedo l’intervento dell’amministrazione: garantire una migliore illuminazione potrebbe rappresentare un deterrente".

S.N.