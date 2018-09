Firenze, 8 settembre 2018 - Sono una quindicina i ladri d'appartamento arrestati nelle ultime settimane. La polizia fa un suo bilancio nel periodo più caldo per questi tipi di furti, quando molti proprietari sono ancora in ferie. La piaga dei furti in casa non è stata debellata visto l'ultimo colpo dei ladri acrobati che hanno narcotizzato una famiglia, ma il controllo delle forze dell'ordine è costante. Ecco dunque in ordine cronologico, dai più recenti ai meno recenti, gli ultimi arresti.

· la notte tra sabato 1 e domenica 2 settembre 2018, nella zona di via Pistoiese, la polizia ha arrestato 3 cittadini georgiani di età compresa tra 42 e 45 anni. A dare l’allarme al 113 è stata una vicina di casa della vittima, in quei giorni fuori città. La donna si è insospettita quando alle 5 di notte è stata svegliata da rumori provenienti da un altro appartamento del condominio. Le volanti hanno circondato lo stabile e, quando gli agenti sono saliti su per le scale, si sono ritrovati di fronte una porta con la serratura forzata. I poliziotti hanno fatto irruzione nell’appartamento sorprendendo i ladri ancora in casa: al posto dei guanti indossavano dei comuni calzini. I malviventi, colti di sorpresa si sono dati alla fuga saltando letteralmente da un balcone all’altro del palazzo. Dopo un inseguimento, tutti e tre si sono presto ritrovati in manette. Addosso avevano anche diversi arnesi da scasso;

· andando a ritroso, tra il 21 e il 22 agosto le volanti hanno arrestato altri 3 ladri d’appartamento che avevano appena svaligiato un’abitazione al secondo piano di uno stabile, in zona Isolotto. Gli agenti, dopo aver tentato di sorprendere i malintenzionati dalla porta principale (rimasta però inaccessibile sia dall’esterno che dall’interno), li hanno fatti uscire allo scoperto salendo per una decina di metri con la scala mobile dei Vigili del Fuoco. Questa volta si trattava di 3 cittadini georgiani di età compresa tra i 26 e i 32 anni e, ancora una volta, fondamentale l’allarme al 113, intorno alle 5.00 di notte, di un residente insospettito da alcuni rumori anomali provenienti dalla casa dei vicini. Da successivi accertamenti è poi emerso che nello stesso stabile sarebbero stati almeno due gli appartamenti visitati dai ladri con la stessa metodologia d’accesso, ovvero entrando dalla portafinestra dei balconi; in entrambi i casi i proprietari non erano presenti. Oltre ad alcuni arnesi atti allo scasso, la polizia ha recuperato anche uno zaino con all'interno della refurtiva;

· la domenica prima, in zona piazza Beccaria a Firenze, la Polizia di Stato ha invece sorpreso tre malintenzionati all’opera, in questo caso, in un negozio d’antiquariato: in manette sono finiti 2 cittadini rumeni di 24 e 30 anni, mentre per il terzo complice, appena quindicenne, è scattata una denuncia per furto aggravato in concorso. Intorno alle 2.00 di notte una persona ha segnalato al 113 delle torce accese all’interno dell’esercizio commerciale, chiuso per ferie;

· la notte dopo Ferragosto la polizia ha arrestato 4 cittadini albanesi di età compresa tra i 32 ed i 49 anni. I malviventi sono stati bloccati, dopo un inseguimento, a bordo di un’auto in viale Redi: poco prima avevano provato ad entrare in un’abitazione di via Spontini e, anche questa volta, è stata determinante una segnalazione al 113 da parte dei cittadini. Nell’auto gli agenti hanno trovato alcuni attrezzi atti allo scasso;

· il 13 agosto, un altro cittadino albanese, questa volta 30enne, è stato arrestato da agenti del Commissariato di Sesto Fiorentino e del Reparto Prevenzione Crimine Toscana dopo che, fermato mentre era alla guida di un’auto nel territorio sestese, era scappato per i campi e i canali della zona; il 30enne albanese era ricercato perché doveva scontare una pena di 3 anni proprio per una serie di furti in appartamento commessi nel Chianti;

· la notte dell’11 agosto, infine, 2 cittadini albanesi di 24 e 29 anni, sorpresi in flagranza, sono stati arrestati dai poliziotti in zona Porta Romana dopo una rocambolesca fuga sui tetti terminata, per uno dei ladri (il 29enne), con una caduta nei giardini di Boboli che gli è costata la frattura delle gambe.