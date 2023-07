Raid a Bellosguardo, allarme dei residenti arriva la polizia. Ma i ladri scappano

Firenze, 8 luglio 2023 – Alcuni rumori insoliti provenienti dal giardino hanno messo in allarme i residenti di un gruppo di case di via San Vito e via di Montoliveto, nella zona collinare di Bellosguardo a Firenze, che hanno chiamato il 112. Verso le 23, dopo le segnalazioni, le volanti della questura fiorentina sono intervenute immediatamente. Anche se non è stato trovato nessuno, l'ipotesi è che l'arrivo della polizia abbia messo in fuga i malintenzionati. Infatti, i poliziotti hanno accertato che erano state danneggiate una telecamera di videosorveglianza privata esterna, una lampada e una grata affacciata sul giardino che fa da cornice al gruppetto di abitazioni della zona, che è di pregio e conduce alla collina di Bellosguardo e Marignolle. Indagini in corso su quello che sembra un assalto organizzato ma andato male.