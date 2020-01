Firenze, 31 gennaio 2020 - Brutto risceglio per una donna. Stava riposando nel letto quando è stata svegliata da alcuni rumori e si è trovata nella camera due uomini col volto coperto, che nonostante le sue grida hanno iniziato a frugare nei cassetti, portando via gioielli per circa 2.000 euro.

È accaduto a una 40enne, ieri intorno alle 18.30 a Firenze in via di San Matteo in Arcetri. Secondo quanto ricostruito dalla polizia, che indaga sul caso, i malviventi avrebbero ignorato le grida della donna, rimasta illesa, e avrebbero iniziato a rubare i monili, per poi andare via. Sarebbero entrati dalla porta di casa, approfittando del fatto che la vittima aveva scordato le chiavi nella serratura.