L’addio degli amici "Annegato per salvare due persone dalle onde Il cuore d’oro di Fabio"

"Fabio era un artista, una persona d’oro. Lo dimostra il modo in cui è venuto a mancare. Non doveva succedere". La voce è quella di uno dei suoi amici. La storia è quella di Fabio Sequi, 35enne residente a Grassina, annegato ieri sulla spiaggia di Rimigliano a San Vincenzo, dopo aver tratto in salvo due persone rimaste in balia del mare grosso e scosso dal vento di ponente. Loro ce l’hanno fatta grazie a lui, Fabio no. Il suo corpo è stato recuperato dai soccorritori poco dopo, già esanime.

"Siamo distrutti, Fabio – racconta il suo amico – era arrivato a San Vincenzo oggi, questo era il suo primo giorno di ferie. Appena ha visto quello che stava accadendo in acqua, non ci ha pensato due volte e si è gettato con un’altra persona per salvare due ragazzi". Quella di ieri, per Fabio, era il vero inizio dell’estate. Il giovane era arrivato a San Vincenzo per trascorrere alcuni giorni di relax in compagnia di altri quattro ragazzi, tutti di Firenze, ospiti di un amico. Lo stesso davanti al quale si è consumata la tragedia. Lunghi tentativi di rianimazione, prima dei bagnini stessi, poi del medico del 118. Alla fine ci si rende conto che non c’è più niente da fare.

"Era una persona speciale – racconta l’amico – oltre che ad essere legato a noi da un affetto fraterno". Sequi era modellista alla Mmmar Srl di Bagno a Ripoli facente parte della Morelli Group, azienda di moda che si occupa di creazioni di moda, abbigliamento e accessori. "Lavorava lì da molto e si era realizzato partendo a lavorare come magazzinieri. Il suo talento era stato notato e da lì aveva iniziato anche a realizzare abiti su misura per sfilate di moda. Oltre a questo dipingeva e aveva una canina che anche ieri era con lui ma che non è finita in acqua. Eravamo compagni di calcio, di vita".

Un pensiero per Sequi è arrivato anche dal primo cittadino di Bagno a Ripoli, Francesco Casini. "Siamo tutti sotto choc per quanto è accaduto – commenta – mi sono messo in contatto con la famiglia per esprimere loro la mia vicinanza e per sottolineare il gesto esemplare di Fabio che si è sacrificato per portare in salvo altre due persone". Il 35enne lascia i genitori e la cagnolina, non aveva figli. Le giornate come quella di ieri sono le più pericolose, perché il sole e i colori del mare sembrano essere rassicuranti, invece la bandiera rossa issata su tutte le spiagge della costa, ricorda che è molto pericoloso fare il bagno. E il bilancio poteva essere peggiore se oltre ai bagnini del servizio salvamento, non fosse intervenuto anche un surfista, Filippo Marabotti di Santa Croce. Con la sua tavola è riuscito a riportare a terra due persone, un uomo dell’Europa dell’Est piuttosto corpulento e un ragazzo di Ponsacco.

"E’ stato difficile – racconta Marabotti – e ce l’ho fatta solo perché avevo la tavola da surf che mi ha aiutato a tenermi a galla. E’ una sensazione strana. Sono felice per aver salvato due persone, ma sono distrutto al pensiero del ragazzo che non ce l’ha fatta. Non si può morire così". I salvataggi sono avvenuti davanti a centinaia di persone, vicino al Lago Verde, l’unico bar-punto di ristoro del parco di Rimigliano. La data dei funerali di Sequi sarà resa nota nelle prossime ore.