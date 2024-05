L’addio a Ettore tra lacrime e motori: "Ora riderai insieme agli angeli"

Le magliette colorate della Ludus ‘90 con la scritta "Echo Vive" e quel "frastuono" delle marmitte che gli piaceva tanto. Così gli amici hanno voluto accompagnare nell’ultimo viaggio Ettore Maoggi, il 23enne cuoco di Compiobbi con la passione per il motociclismo, che martedì ha perso la vita in un incidente stradale in viale Belfiore, a Firenze. Grande la commozione in una chiesa di San Jacopo al Girone gremita di persone e con tantissime altre all’esterno che hanno ascoltato la messa in piazza, rimanendo sul posto nonostante la pioggia che a più riprese si è abbattuta sulla zona. In centinaia, soprattutto giovani, erano presenti ieri per un omaggio infinito a quel ragazzo nato e cresciuto nella comunità di Compiobbi, attivo nell’associazionismo sportivo così come in parrocchia e da tutti ben voluto: da quando era Ettorino, come lo continua a chiamare Manuel, che ha condiviso l’esperienza degli Scout. Dall’altare don Lorenzo Paoli ha cercato le parole di conforto, ricordandone serietà e generosità: "Chi ama molto è molto amato. Quello che avere scritto su la maglietta è verità. Ettore con il suo esempio ha saputo unire tutto un paese, oggi siete qui in tantissimi, come lo eravate per pregare per la sua guarigione – ha detto il parroco ricordando il duro periodo della leucemia – Le anime non muoiono e a volte ci arrivano dei segnali a mostrarcelo. Mi piace credere che quell’uccellino che ieri è entrato in chiesa, fosse lui che ci salutava". Toccanti sono state le parole piene di dolcezza espresse dalla sorella: "Vedo il tuo sorriso, sento la tua voce. Hai saputo essere figlio, amico, fidanzato, tutto ciò che uno vuole avere tu sapevi esserlo al meglio. Fai buon viaggio e non dimenticarti di me. Per sempre la tua Cassy" . E poi il ricordo di una compagno di scuola con la voce rotta dalle lacrime: "Fai ridere gli angeli come tu sai fare". "Ettore vola in alto", ha aggiunto un amico motociclista, ricordando le risate e la gioia quando la scorsa estate Ettore ha acquistato, dopo tanti sacrifici, la sua amata motocicletta.

E poi i saluti dei ristoratori , con il lutto di Giancarlo Antognoni. Straziante l’uscita della bara in legno scura che ha ricevuto il lungo applauso della folla e poi tutte le moto accese al massimo dei giri per la partenza del feretro diretto al cimitero di Compiobbi.