L’acqua si racconta e raccomanda di cambiare rotta "Cari giovani, siete voi la speranza per l’ambiente"

Ciao a tutti, oggi con noi abbiamo un ospite speciale: l’acqua! Ci racconterà qualcosa di lei. Cara acqua, chi ti rovina?

"L’uomo: inquina perché introduce sostanze chimiche nelle acque che poi arrivano nei fiumi attraverso fognature e scarichi industriali".

Cos’è lo scioglimento dei ghiacciai ?

"E’ provocato dal riscaldamento globale, anch’esso causato dall’uomo: innalza le acque dei mari ed è un pericolo per l’umanità e per tante specie di animali (l’orso polare, le foche, i pinguini ecc.) che vedono compromesso il loro habitat".

Quali i segni più evidenti del riscaldamento delle acque?

"Alcuni animali stanno andando via dai nostri mari per colpa dell’aumento delle temperature dell’acqua, mentre arrivano sempre più frequentemente da altre zone specie anche pericolose per l’uomo, come lo scorfano, la tracina, il pesce palla argenteo e il trigone".

E’ tardi per fare qualcosa?

"Non è mai troppo tardi per cercare di migliorare la situazione, certo non sarà facile cambiare le cose e mi aspetto tanto soprattutto dalle nuove generazioni. Siete voi la speranza per il futuro".