L’accoglienza al limite Arriva un bus al giorno Quelle notti infinite a caccia di un posto

Nuovi arrivi, vecchi problemi. L’emergenza migranti non si ferma: gli sbarchi continuano a imperversare sulle coste italiane, mentre la ridistribuzione dei tanti profughi travolge – con numeri diversi – tutte le regioni e le grandi città. Firenze ( e i Comuni circostanti), stando a quanto riportano le cooperative che gestiscono i migranti, conta in media quasi un arrivo al giorno.

Ovvero, un pullman con a bordo fino a un massimo di ventitré migranti, partiti dagli hotspot di prima accoglienza che coprono le coste del Sud Italia, e che la Toscana – sulla base del criterio governativo di redistribuzione stabilito per il 70% della popolazione residente in ciascuna regione e per il 30% sull’estensione territoriale – è costretta a reindirizzare verso il territorio fiorentino.

Un sistema, quindi, che penalizza la Toscana, e di conseguenza Firenze, che nella notte di martedì e la mattina di mercoledì ha dato asilo nelle proprie strutture di accoglienza a circa una trentina di migranti. "Di settimana in settimana la situazione non cambia, anzi peggiora – chiosa Mauro Storti, uno dei coordinatori della cooperativa Il Girasole, che gestisce l’accoglienza dei migranti –. Gli arrivi aumentano e i posti sono sempre meno".

La situazione emergenziale costringe agli straordinari anche la prefettura di Firenze, che si trova in mezzo ai due fuochi: da una parte deve ’procacciare’ ogni giorno, con comunicazioni e richieste agli enti del terzo settore, nuovi posti dove collocare i migranti; dall’altra deve dialogare con Roma, per la parte tecnica e logistica dei nuovi arrivi.

Da quello che emerge, infatti, i pullman a volte partono dagli hotspot senza sapere quali strutture su Firenze sono disposte ad accogliere i migranti. Una corsa contro il tempo che non gode di giorni di riposo: "Per domani sono previsti altri arrivi – confessa un’operatore –, ma il turnover nei Cas (Centri di accoglienza straordinaria ndr), tra chi si allontana e i migranti che passano al Sai (Sistema di accoglienza e integrazione ndr), è di uno massimo due posti al giorno". Troppo pochi. Senza contare le previsioni fatte nelle ultime settimane: sono oltre 3mila i migranti in arrivo in Toscana, che si aggiungeranno ai circa 7mila presenti.

Come saranno gestiti? Quanto ancora può reggere il sistema? Quali le alternative di accoglienza possibili? Dopo il no alle tendopoli da parte della prefettura, le frecce nella faretra sono poche. A tendere una mano, nei giorni scorsi, è stata però la Misericordia, che grazie alla rete di sezioni sparse sul territorio fiorentino è riuscita ad aprire le porte di alcuni suoi immobili. "Venticinque migranti saranno ospitati nella nostra Villa Bifonica, a Impruneta – spiega Andrea Ceccherini, presidente del Coordinamento delle Misericordie dell’area fiorentina –. Facciamo il possibile, anche se i nostri quattro Cas al momento sono già sovraffollati".

Pie.Mec