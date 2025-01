L’Accademia si apre a famiglie e disabili. Al via le visite tattili e con la lingua dei segni

Un programma di attività educative per scuole secondarie di primo grado, famiglie e persone con disabilità sensoriali. Lo lancia la Galleria dell’Accademia di Firenze con un ciclo di appuntamenti a febbraio e marzo. Tra gli eventi in programma visite dedicate a persone con disabilità sensoriali: si tratta di sei visite tattili per ipovedenti o ciechi e dieci visite per sordi in lingua dei segni italiana. Tra queste, gli appuntamenti per celebrare i 550 anni dalla nascita di Michelangelo e un percorso per approfondire la sua ricerca artistica attraverso l’esplorazione tattile del San Matteo.