L’Accademia della cucina compie 70 anni

Stefano

Morandi

Durante le vacanze si possono visitare luoghi incantevoli in cerca di riposo e anche per curiosare negli usi e costumi locali con la possibilità di gustare e scoprire nuovi piatti e specialità gastronomiche. I più attenti cultori della tradizione gastronomica italiana sono certamente a conoscenza che dal 29 Luglio 1953 opera l’Accademia Italiana della Cucina fondata a Milano da Orio Vergani, scrittore, commediografo e critico d’arte; un personaggio di primissimo piano nel mondo della cultura e del giornalismo italiano che assieme a un gruppo di qualificati esponenti del sapere, dell’industria e della comunicazione decise di fondare un organismo allo scopo di tutelare e di promuovere le tradizioni della cucina italiana. Il 29 Luglio 2023 per celebrare il 70° anniversario della fondazione dell’Accademia Italiana della Cucina il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha emesso un francobollo commemorativo con valore in tariffa B corrispondente a €. 1,25 appartenente alla serie tematica "Il Patrimonio artistico e culturale italiano". Nella vignetta del francobollo su uno sfondo di colore verde vengono raffigurati alcuni cereali e due pomodori quali prodotti tipici posizionati su un piatto dove al centro campeggia il logo dell’Accademia Italiana della Cucina che può contare su 226 delegazioni territoriali in Italia e 94 all’estero con oltre 7500 associati.