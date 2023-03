L’Accademia al fianco di Corri la vita

Nasce una nuova collaborazione tra la Galleria dell’Accademia e Corri la vita, in occasione di una ricorrenza importante come la Giornata internazionale dei diritti della Donna. Grazie al sostegno del MIC-Ministero della Cultura, anche quest’anno l’ingresso al museo, come a tutti i luoghi della cultura statali, sarà gratuito per le donne. E la Galleria dell’Accademia ha scelto di celebrare questa festa con un’ulteriore iniziativa che la vede a fianco di un’associazione Onlus come Corri la vita, impegnata ad aiutare le donne colpite da tumore al seno, finanziando progetti che riguardano la prevenzione, la diagnosi precoce e la cura di questa malattia. Oggi all’uscita della Galleria si troveranno i volontari dell’Associazione per informare sull’attività di Corri la vita e per raccogliere fondi per i progetti che sostiene.

Tutto il personale di sala del museo - circa 70 persone - indosserà le inconfondibili magliette firmate Ferragamo.