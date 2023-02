L’abuso ’Gioca’ con la ragazzina Sedicenne denuncia la violenza

Un lupo travestito da agnello, abile (dal suo punto di vista) nell’avvicinare’ una 16enne con metodi simpatici, suadenti, proponendole un giochino – sembrava innocente – per ingannare il tempo a bordo del treno.

Un gioco del tipo scattare in piedi e cambiarsi in fretta di posto, chi ci riesce prima vince, chi perde paga il pegno....

L’uomo sui 30-35 anni che ha allungato le mani sulla ragazza seduta davanti a lui sul treno regionale in servizio tra Figline Valdarno e Firenze, le ha proposto più o meno una specie di ‘riedizione’ del gioco ’Ti piace il tuo vicino? Ci si siede tutti in cerchio, ognuno su una sedia. Solo uno sta in piedi. Si avvicina ad uno dei seduti e gli chiede la frase ti piace il tuo vicino? Se quello risponde sì, il vicino o i vicini devono alzarsi e scambiarsi di posto...

In-naturalmente era solo il pretesto per accorciare le distanze e toccarla impunemente in più parti del corpo. Ad ogni passaggio di posto.

E’ successo nella serata di sabato, intorno alle 19, quando il treno era in prossimità della fermata della stazione Campo di Marte.

La ragazza ha realizzato quasi subito che a ‘giocare’ era solo l’uomo, si è ritirata. Che quegli incroci con avvicinamento erano solo un modo per metterle le mani addosso. Non si è più anzata, si è ritratta. Infastidita, lo ha fatto allontanare. L’altro per fortuna non avrebbe cercato altri pretesti...

Più tardi, ancora stordita dalla intraprendenza subdola di quel viaggiatore, la ragazzina è andata in caserma, la stazione Carabinieri di Figline Valdarno e ha raccontato la disavventura così denunciando di essere stata vittima di violenza sessuale.

Ha aggiunto ai militari la descrizione dell’uomo come soggetto alto circa un metro e settanta, di età apparente tra i 30 e i 35 anni, sembra anche la sua etnia, nel tentativo di aiutare gli investigatori a circoscrivere il cerchio dei possibili sospetti. E la ‘tecnica’ che ha usato per conquistare la sua fiducia. Non è chiaro se la ragazza prima di sabato lo avesse mai incontrato, o anche conosciuto, sia pure soltanto di vista. Circostanza questa che, semmai, potrebbe averle indotto almeno un po’ di fiducia. Malriposta.

Indagano i Carabinieri. Se ci fossero testimoni in grado di ricordare l’episodio, o comunque di dare indicazioni, sono vivamente pregato di avvisare l’Arma. Altrimenti, o soprattutto, potrebbero essere di indirizzo eventuali immagini acquisite tramite i sistemi di videosorveglianza installati a bordo dei treni a tutela, sicurezza e salvaguardia di persone o cose.

