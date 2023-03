Laboratori di pittura e "media digitali" Appuntamento nei circoli

Per tutto aprile laboratori di pittura e media digitali nei circoli di Scandicci per bambini e ragazzi delle scuole elementari e medie, organizzati da RossoTiziano con il contributo della Città Metropolitana e in collaborazione con l’assessorato alla Cultura di Scandicci per il progetto Circoli in circolo. Per partecipare è obbligatoria la prenotazione (RossoTiziano Rst Art Academy, via Aligi Barducci 911 50018 Scandicci, 055250437, 3756182544, [email protected]), mentre la frequenza e i materiali sono gratuiti.