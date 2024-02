Laboratori, creatività e amicizie senza smartphone. Per i giovani arrivano i ’Sabati da inventare’

Una serie di appuntamenti ‘screen free’, senza cellulari e dispositivi per il ciclo "Sabati da inventare". Il Comune di Bagno a Ripoli, nell’ambito del progetto Custodi Digitali Toscana, in collaborazione con Cemea Toscana e gli Istituti comprensivi "Mattei" e "Caponnetto", dà vita ad alcuni laboratori gratuiti, dedicati a ragazzi dagli 11 ai 14 anni, dove sperimentare nuove abilità e dare libero corso a creatività e nuove amicizie, "reali" al 100%. Sei gli appuntamenti in programma, alla biblioteca della scuola media "Granacci" di Bagno a Ripoli in via Le Plessis Robinson, fino al 20 aprile: nel primo, fissato per oggi, dal titolo "Può volare di tutto…", bambine e bambini saranno accompagnati nella costruzione di oggetti volanti. Sabato 24 febbraio, invece, spazio agli oggetti "rotanti" con il laboratorio "In cerca diequilibrio" (ingresso gratuito, posti limitati con prenotazione obbligatoria.