L’abbonamento diventa virtuale

Per l’abbonamento al trasporto scolastico per l’anno 2024/2025 non ci sarà più il tesserino cartaceo: al suo posto, verrà introdotto un codice virtuale. Sarà valido per 9 anni su tutto il territorio regionale al costo di 5,5 euro. Chi avesse già comunicato il numero per l’iscrizione al trasporto scolastico di Reggello per il prossimo anno pagando il tesserino cartaceo, può contattare l’Ufficio scuola via email all’indirizzo [email protected] per chiedere il rimborso e contestualmente l’attivazione del nuovo codice virtuale.

Per tutti, è necessario iscriversi attraverso il portale www.colbus.it/registrazione seguendo le procedure. Info: numero verde gratuito di ColBus 800.335850.