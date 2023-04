La Ztl estiva sfida il freddo. Da stasera alle 23 primo stop ai motori

Guardando le colonnine di mercurio – tempo di gelate mattutine e vento forte e freddo – può sembrare un paradosso. Eppure stasera torna ufficialmente la Ztl notturna, meglio nota come ’estiva’. Palazzo Vecchio dalle 23 torna chiudere a chiave il centro storico vietandone l’accesso, per tre sere a settimana, ai non autorizzati.

Rispetto a quanto previsto nel disciplinare la giunta comunale ha deciso di confermare l’orario già in vigore l’estate scorsa, ovvero: dalle 23 di giovedì (appunto oggi), venerdì e sabato alle 3 del giorno successivo. Nei giorni scorsi il Comune ha fatto sapere anche che è confermatae l’area interessata dai divieti: si tratta dei settori della Ztl diurna, ovvero A, B e O cui si a ggiungono i settori G e F validi solo per il provvedimento estivo. Si tratta rispettivamente delle aree di piazza Cavalleggeri-lungarno della Zecca Vecchia-piazza Piave e di quella dell’area di San Niccolò. Per tutelare il rispetto dei divieti saranno poi riattivate le porte telematiche poste ai confini della ztl con esclusione di quella in via dei Bastioni a causa del senso unico in vigore in viale Poggi. Il provvedimento andrà avanti fino al primo fine settimana di ottobre compreso (stop il primo giorno del mese) come previsto dal dispositivo relativo alla Ztl estiva.

Nei mesi più caldi la movida fiorentina tende in linea di massima a spalmarsi fuori dalle ’mura’ con i giovani che tendenzialmente preferiscono frequentare i chioschi che spuntano alle soglie dell’estate sui lungarni o nei parchi pubblici. Non basta questo però a far digerire a una parte di città la zona a traffico limitato e anche quest’anno, puntuali, sono tornate le polemiche sul provvedimento di restrizione del traffico privato.