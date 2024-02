La zona più difficile. Quella delle Apuane

Il disagio economico cambia da una zona all’altra della Toscana. Secondo il rapporto su "Povertà e inclusione sociale in Toscana", la quota di famiglie con Isee più basso (sotto i 6mila euro) è maggiore (ovvero con un’incidenza fra il 7,9 e il 10%) nella parte settentrionale della regione e in particolare sulle Alpi Apuane, nella Piana di Lucca e in Val di Nievole. Concentrazioni simili in alcune zone di Firenze e intorno a Livorno e Pisa. I redditi più bassi tendono invece a incidere meno sulla popolazione (fra il 5 e il 6,3%) nella fascia a sud-est di Firenze, nell’Amiata Senese, in Val d’Orcia, nella Valdichiana Senese e all’isola d’Elba.