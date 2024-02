’La voce del buio’. Il libro di Gigi Paoli

A Dicomano arriva l’autore Gigi Paoli con il suo libro "La voce del buio". Un appuntamento che si inserisce nell’ambito della rassegna ‘Parole in giallo’, ciclo d’incontri con gli autori alla biblioteca di Dicomano. Dopo Mauro Brazzo e Luca Ongaro, la rassegna, organizzata in collaborazione con con la Libreria Fortuna, porta a Dicomano lo scrittore di gialli Gigi Paoli. Giornalista, a lungo responsabile della cronaca giudiziaria, oggi caposervizio a La Nazione, Paoli presenterà il suo ultimo libro dove per la prima volta, dopo cinque avventure, lascia a casa il reporter Carlo Marchi e dà vita ad un nuovo personaggio: il professor Piero Montecchi, chiamato a far luce sulla scomparsa di alcuni anziani da una casa di riposo. L’appuntamento con Gigi Paoli ed il suo libro è per sabato 17 febbraio alle 17 alla Biblioteca di Dicomano, con ingresso libero.