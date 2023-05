La vocalist e il poeta sul palco Dal pop rock alle voci dell’anima "In questi tempi serve rallentare"

di Giovanni Ballerini

"In questo concerto-spettacolo raccontiamo un po’ il mondo, l’uomo nei suoi limiti, nei suoi afflati vitali, spirituali, nelle sue energie belle che sono una forza che a volte l’uomo non si accorge neanche di avere".

Stasera alle 21,30 Music Pool e Cinema La Compagnia presentano ’È stato un tempo il mondo’, il concerto-spettacolo che per la prima volta vedrà protagonisti Ginevra Di Marco e Franco Arminio sul palco del Teatro La Compagnia. La vocalist fiorentina, classe 1970, che ama soffermandosi sulla parte lunare del pentagramma e lo scrittore e poeta di Bisaccia, in questa serata speciale in cui alterneranno brani pop rock, poesia popolare, canzoni d’autore, momenti intimisti e di festa.

Ginevra, avete chiamato il live: ’E’ stato un tempo il mondo’,Una citazione dei CSI.

"E’ un repertorio che fa talmente parte di noi, che già da qualche anno abbiamo iniziato a riabbracciare con gioia qualche canzone".

Come è nata la collaborazione con Arminio?

"Franco è una persona che ho sempre apprezzato. Anche quando era meno conosciuto, amavo le sue poesie, i suoi scritti, le sue pubblicazioni. Ci siamo sentiti lungamente anni addietro, dicendo che prima o poi sarebbe stato bello fare qualcosa insieme. Ed eccoci qua".

Quali temi vi uniscono?

"Tanti. Soprattutto una visione del mondo in cui è utile ricordarsi sempre un po’ di rallentare, cercando di vivere una vita a livello più profondo, più attento, in sintonia con l’universo, con il bello che c’è intorno a noi e che spesso non riusciamo nemmeno più a vedere".

Come diventa tutto ciò uno spettacolo?

"In maniera piuttosto semplice, nel senso che volentieri ci alterniamo alla ribalta, tra canzoni, poesie, scritti. Non c’è una grande stesura di spettacolo, visto che abbiamo voluto mettere in evidenza una certa spontaneità anche nella scelta sua degli scritti, nella scaletta di canzoni".

Che proponete con un sound particolare?

"Con gli spunti e le trovate di Francesco Magnelli al piano e ai "magnellofoni" e Andrea Salvatori alle varie chitarre e allo tzura, che è lo strumento greco, figlio del bouzuki ,che viene da lui anche filtrato dall’elettronica che ne sporca e lo personalizza il sound".