La vittoria dell’Oltrarno

Il Popolo dell’Oltrarno ha vinto, giuridicamente, una battaglia per la salvaguardia dei beni culturali e storici iniziata nel 2017. L’oggetto era la farmacia storica granducale fondata nel 1805 da Gaspero Puliti. Un gruppo molto determinato al raggiungimento dei propri interessi comprò l’edificio e la farmacia in Piazza San Felice. L’unico elemento salvaguardato fu il nome di questa immobiliare, la "San Felice srl". Non ho mai visto, e sono stato anche assessore ai lavori pubblici, un cantiere che "inscatolava" completamente una qualsiasi attività economica. Di fronte al consiglio di quartiere e di fronte alle proteste del popolo dell’oltrarno un rappresentante della nuova proprietà giurò che la farmacia non sarebbe stata toccata, cioè non sarebbe mai stata sfrattata. Mentre la nuova proprietà diceva questo, gli avvocati dei nuovi padroni non davano tregua a Piero Pacenti

affinché lasciasse libero il locale storico che, come già detto, era una farmacia dal 1805. La prima in Europa ad essere aperta al pubblico. Il 5 gennaio scorso il Tar (Tribunale Amministrativo Regionale) ha respinto le tre istanze di richiesta dei proprietari di togliere i vincoli storici ed artistici che impongono che quel locale sia destinato solo a farmacia.

Un colpo durissimo a tutti coloro che pensano di poter fare del centro storico di Firenze, e in generale delle città d’arte, quello che più gli conviene, privatizzando, di fatto, i beni artistici e storici.

Se il sindaco e gli assessori di Palazzo Vecchio avessero avuto lo spirito di lotta dei popolani dell’oltrarno la farmacia in questione sarebbe ancora in funzione. Ma oggi è chiusa. Pacenti si è trasferito, nel novembre del 2022, a trenta passi di distanza dalla sede storica. Tutta questa vicenda insegna che chi si fa eleggere in Palazzo Vecchio deve lottare per il bene della città, soprattutto la Giunta comunale.