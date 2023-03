La vita privata dei giudici eroi

A 30 anni dalle stragi di Capaci e di via D’Amelio, Giovanni Falcone e Paolo Borsellino rivivono sul palco del teatro Excelsior in uno spettacolo che si interroga sulla dimensione privata e quotidiana dei due giudici. Dopo una tournée internazionale che ha toccato anche Albania, Grecia, Francia e Lussemburgo, arriva a Reggello questa sera "L’ultima estate. Falcone e Borsellino 30 anni dopo" scritto da Claudio Fava, presidente della commissione antimafia in Sicilia e già autore della sceneggiatura de "I 100 passi". Prodotto dal Teatro Metastasio di Prato con la direzione di Chiara Callegari, nasce da un progetto del regista e attore Simone Luglio che ne è anche interprete insieme a Giovanni Santangelo. "È il diario civile di due uomini, non di due eroi. Un mosaico di eventi, un delicato intrecciarsi di momenti ironici e amari, pubblici e intimi" spiega la produzione; uno spettacolo che mostra la forza della caparbietà e della volontà nella lotta contro la mafia, senza la retorica di una celebrazione eroica, portando sul palco come protagonista la verità dei fatti. Lo spettacolo andrà in scena questa sera alle 21,15.

Ma.Pl.