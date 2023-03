La vita degli animali per capire cosa sia essere degli umani

Uno spettacolo per interrogarsi su cosa significhi essere umani. Stasera alle 21, al TeatroDante Carlo Monni va in scena "Secret Life - vita segreta degli umani", testo firmato dal drammaturgo inglese David Byrne con la regia di Manfredi Rutelli. In scena Clara Galante, Gianni Poliziani, Francesco Pompilio, Alessandro Waldergan, Enrica Zampetti e con l’amichevole partecipazione in voce di Sebastiano Somma, Massimo Salvianti, Alberto Severi, Benedetta Margheriti ed Eugenio Allegri.

Lo spettacolo prende le mosse da alcune domande: cosa significa essere umani? E dove l’essere umani ci sta conducendo? Abbiamo intrapreso l’unica strada per l’ascesa dell’uomo, o quella percorsa è solo una delle vie possibili, forse neanche la migliore? La nostra è realmente un’evoluzione, o ignari e inconsapevoli stiamo distruggendo noi stessi e il resto del pianeta? Il nucleo della vicenda è un fatto realmente accaduto: in una stanza che lo scienziato, matematico, filosofo e letterato inglese Jacob "Bruno" Bronowski teneva chiusa a chiave, con tanto di allarme, dopo la sua morte vengono scoperti documenti segreti, tenuti nascosti per decenni. Bronowski fu scienziato atipico e versatile, capace di far convivere le scienze con la poesia, gli scacchi e la filosofia. Un personaggio affabile e rassicurante, colto e curioso, che celava un’opaca vicenda del proprio passato: la collaborazione, durante la seconda guerra mondiale, a un progetto segreto per ottimizzare i risultati dei bombardamenti alleati sulle città tedesche. Ed è proprio su quell’esperienza che si concentra il testo di Byrne – drammaturgo e regista, fondatore del londinese New Diorama Theatre – scritto nel 2018 e tradotto dai toscani di "LST Teatro".

B.B.