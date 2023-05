La vita agra delle ferrovie Deraglia tutto

Gabriele

Canè

Nel frattempo, il peggio lo offrono i binari ferroviari. Tre incidenti in venti giorni con l’Italia divisa in due, i pendolari appiedati, e le frecce spuntate, ci consegnano infatti l’ennesimo record negativo. In attesa che la talpa ricominci a scavare, che la Foster non sia solo una voragine, ma diventi una stazione moderna, come è successo ovunque da anni tranne che a Firenze. Palazzo Vecchio e la Regione sono piuttosto arrabbiati. E hanno ragione. Perché i casi sono tre. O siamo molto sfortunati. O i macchinisti non sanno più guidare. Oppure il materiale rotabile è vecchio, malconcio, maltenuto. A occhio e croce voteremmo per la terza ipotesi. Ma non basta. Perché ogni volta deraglia anche l’assistenza ai viaggiatori che giovedì scorso, ad esempio, con Santa Maria Novella bloccata, si sono riversati su Rifredi e Campo di Marte alla cieca, su segnalazioni informali di qualche ferroviere volenteroso, senza che il tabellone desse segnali chiari, ufficiali. Intollerabile. E certamente poco utile alle migliaia di turisti e pendolari che, privi di elicotteri, si affidano alle rotaie. Nel Paese che si allaga e deraglia. A manutenzione zero.