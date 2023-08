La vita a colpi di pedale In bici 2.000 chilometri per sfidare se stesso "L’età non conta nulla"

di Pietro Mecarozzi

Ha sempre fame Luca De Simone. Fame di nuove emozioni, di salite e discese, di asfalto e polvere. E poco importa se a marzo ha compiuto 60 anni: "L’età non è mai stato un ostacolo, tanto meno quando ho deciso di farmi 2.300 chilometri in bicicletta", spiega l’uomo originario di Firenze.

Proprio dal capoluogo toscano, infatti, Luca a fine aprile è partito alla volta di Santiago di Compostela, il capoluogo della regione della Galizia, nel nord-ovest della Spagna. Un viaggio durato ventitré giorni, in cui si è spinto oltre ogni limite, sia fisico che mentale. "L’ho fatto perché voglio sempre mettermi alla prova – continua –, voglio vedere dove il mio corpo e la mia forza d’animo possono spingersi".

L’impressione, parlando con Luca, è quella di un uomo che cresce su se stesso come un impetuoso rizoma. Un minuto dopo è già qualcosa di più di quello che era un minuto prima. E ogni metro del suo percorso è stato un’occasione per dimostrarlo. "Da Firenze sono andato a Pisa, per poi risalire tutta la costa fino a Marsiglia, per poi addentrarmi fino a Saint Jean Pied de Port, ovvero la partenza ufficiale del Cammino di Santiago versante francese", chiosa de Simone.

E per dormire e mangiare? Il viaggio è stato spezzato in due, con un prima e un dopo cammino di Santiago: "Fino a Saint Jean Pied de Port ho dormito dove capitava, sotto la pioggia e il sole cocente, nei campi, per terra, sotto i portici – svela ancora il fiorentino –. Con me avevo solo un sacco a pelo, un telo e la mia amata amaca, che spesso e volentieri ho attaccato agli alberi che ho incontrato nel mio tragitto". Una volta entrato nel famoso circuito spagnolo l’accoglienza diffusa, tra ostelli e alberghetti, ha facilitato il riposo del viaggiatore e gli ha dato modo di smaltire meglio i circa cento chilometri al giorno che percorreva.

Sulle spalle aveva il suo storico zaino, sotto di lui la bici di una vita (anche se non proprio adatta a dei viaggio lunghi", confessa), in testa solo la voglia di evadere. Anche dalla quotidianità. "Non scappo, ma mi allontano per qualche giorno dai problemi – spiega sorridendo –, sempre con il consenso della moglie, ovviamente".

In altri tempi, qualcuno l’avrebbe chiamata anche ’zingarata’, adesso è Luca stesso che la soprannomina una "sana pazzia". Da vivere da solo, ma anche da condividere mano a mano con chi si incontra sulla strada. "Sono stato da solo fino all’inizio del cammino – ammette –, poi mi sono unito ad altri ’pellegrini’ che come me avevano macinato tanta strada per essere lì, ognuno con la sua storia, il suo bagaglio di vita, la sua cultura".

E se è vero che la fame vien mangiando, mentre l’aereo atterrava a sul suolo italiano – "troppi pochi i giorni di ferie, altrimenti avrei fatto anche il ritorno in bici" – Luca già pensava alla prossima avventura. "Devo completare ciò che ho iniziato – conclude – quindi farò il cammino di Santiago sul versante spagnolo, che è ancora più lungo e difficile". Quando? "Il tempo di riposarmi e stare un po’ con la mia famiglia, che mi ha sempre sostenuto, capendo che tutto questo è ciò che mi rende felice".