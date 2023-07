La visita medica ritarda E lei scrive "Fate schifo" Poi morde un carabiniere

"Fate schifo" scrive una ventitreenne con un pennarello su una parete. Lunedì sera, è già tardi, lei è ancora in attesa di essere visitata al presidio Usl Toscana centro di via Gabriele D’Annunzio. Forse esasperata dall’attesa, la giovane protesta. Lo fa a modo suo. Abbastanza clamoroso: e con un indelebile verga quella frase. ’Definitivo’.

Non sarà quella ’sigla’ il culmine della spiacevole situazione esplosa nel distretto sanitario al punto da allarmare il personale presente. La ’paziente’ non accenna ad andarsene. Vengono chiamati i Carabinieri – l’intervento è del Radiomobile – ma anziché placarsi la situazione degenera. Finirà con l’arresto della 23enne per una serie di reati.

La ragazza, all’arrivo dei militari di pattuglia sbuffa, si agita.

"Dà in escandescenze", si legge iun una nota rilasciata dal Comando provinciale dell’Arma. Del tutto inutili i tentativi concilianti, la ’discussione’ trascende. Niente cure – quanto è durata l’attesa per la visita che l’a vrebbe fatta arrabbiare? I carabinieri dicono "pochi mninuti" – e subito grande caos, a cominciare dall’imbrattamento dei muri. E lo scompiglio assortito: ’ripresa’ verbalmente, infatti, la ragazza afferra alcune sedie e – sempre secondo la prima ricostruzione dei fatti operata dai militari – le rotea e la scaglia a giro. Inutili gli sforzi del personale sanitario: la situazione non rientranella normalità. Lei è scatenata.

L’ira crescente della giovane ha per vittime anche i militari: ’passi’ per i presunti oltraggi, insulti e offese in serie sparati in faccia – alla presenza di altre persone – ai componenti della pattuglia impegnati ad indurla alla calma. Ma il morso alla mano che si è preso uno, comporta un prognosi di quattordici giorni. Accade pare mentre lei tenta di allontanarsi dopo l’incredibile trambusto: il militare cerca di fermare la giovane, che ha già commesso diversi reati, e che dovrà necessariamente essere denunciata, ma lei reagisce spintonandolo, dandogli calci fino ad assestargli un dolorosissimo morto a una mano. Nuova baruffa e intervento del personale sanitario che riesce a calmare la ventitreenne, ma solo con un sedativo. La giovane è stata arrestata, rinchiusa in camera di sicurezza a disposizione dell’autttttorità giudiziaria per l’udienza di convalida in Tribunale fissata per ieri.

g.sp.