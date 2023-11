La visita del principe. Emanuele Filiberto al Mercato Centrale: "Innamorato della città"

Era il 1874 quando il re Vittorio Emanuele II inaugurò con l’Esposizione internazionale dell’orticoltura lo Storico Mercato Centrale. In occasione dei 150 anni che verranno celebrati l’anno prossimo, un Savoia è tornato nel quartiere di San Lorenzo. Il principe Emanuele Filiberto, nipote dell’ultimo re d’Italia, dopo una tappa alla Galleria degli Uffizi e una passeggiata in piazza Duomo intorno alla cattedrale di Santa Maria del Fiore, è stato accolto dai commercianti del quartiere. Il giro al mercato è iniziato con la visita alle botteghe storiche ed è finito tra assaggi dei prodotti locali e compere. Il principe Emanuele Filiberto, tra una stretta di mano e una foto ricordo, ha ribadito quanto detto dal suo avo, re Vittorio Emanuele II che, in occasione dell’inaugurazione dello Storico Mercato Centrale, "incantato dalla bellezza del posto", come riporta la stampa dell’epoca, disse: "Questa è una gioia per gli occhi". "Il mio antenato – riprende - ha detto anche che era molto più felice qui che a Palazzo, io non ho più il Palazzo ma sono sicuramente molto più felice qui": sorride Emanuele Filiberto che si è definito "innamorato della città". "Ogni scorcio è una cartolina – riprende -, peccato solo per i tanti cantieri". Dopo il tour al piano terra dello Storico Mercato Centrale, il principe si è fermato a fare un giro alle botteghe esterne, il caffè servito da Andreina Mancini dell’Antica Pasticceria Sieni, i cantucci del Forno Canapa di Ivana Bruschi e per finire un salto al Ristorante Da Pinocchio accolto dai titolari Helga Chiostrini e Paolo Zoppi. A fare gli onori di casa il presidente del Consorzio del Mercato Centrale Massimo Manetti: "Siamo onorati di aver potuto ricevere il principe Emanuele Filiberto. Oggi il nostro spazio continua a conservare la tradizione e l’identità di un tempo".

Nel corso della mattinata Filiberto è stato ricevuto dal presidente della Regione Eugenio Giani con il quale, racconta, "ho avuto un incontro molto costruttivo. Si dice che potrebbe essere anche lui un candidato a sindaco, penso che sarebbe un ottimo sindaco". "Siamo anche rimasti d’accordo - prosegue - che presto tornerò a Firenze e mi accompagnerà a visitare San Rossore che non ho mai visto".