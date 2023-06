La visione di Nardella per l’Italia e l’Europa

Le città sono il presente e il futuro dell’Europa, luogo di incontro e scambio, di relazioni e di mediazione, di inclusione e di complessità. Dario Nardella, partendo da Firenze, delinea i contorni di un nuovo progetto politico in grado di fornire linfa fresca alla politica e alla società. A Villa Vittoria Cultura, domani alle 18, Nardella presenta il suo libro ’La Città Universale. Dai sindaci un futuro per l’Italia e l’Europa’, intervistato dal vicedirettore de La Nazione Luigi Caroppo. Villa Vittoria Cultura, la rassegna culturale nata da un’idea dell’imprenditore Giovanni Fittante, è realizzata in collaborazione con Firenze Fiera e la Fondazione Spadolini Nuova Antologia. Due gli appuntamenti fissi. I mercoledì saranno dedicati alla presentazione dei libri, mentre gli incontri del giovedì saranno dei talk per approfondire tematiche culturali e sociali con ospiti di eccezione. Tutti gli incontri di Villa Vittoria Cultura, nel giardino di Villa Vittoria, sono a ingresso libero, con orario di inizio, salvo diversamente specificato, alle 18. Info: 392.5078407.