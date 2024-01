"La Viola al Castellani? Situazione ingestibile"

Un intero quartiere bloccato ogni week end, 10 mila persone in ostaggio, danni per le altre discipline sportive e possibili tensioni tra tifoserie. A 24 ore dall’incontro in prefettura la sindaca di Empoli, Brenda Barnini ribadisce "una situazione ingestibile" con l’ipotesi della Fiorentina in casa. "Comprendo come il tema della sede delle partite della Fiorentina durante i lavori al ‘Franchi’ sia emergenziale per tutti i tifosi, per il club viola e per il Comune di Firenze. Come il sindaco Nardella deve cercare una soluzione– scrive –, allo stesso modo come sindaca devo assolutamente tutelare le cittadine e i cittadini di Empoli che, ricordo, è una città da 49.000 abitanti. La premessa, intanto, per mettere le cose in chiaro: in questa sede io non tifo. Un primo cittadino è un amministratore che conosce problemi e limiti".

Ed ecco il nodo principale: in occasione delle partite "c’è un intero quartiere che si ferma, 10mila residenti subiscono notevoli limitazioni negli spostamenti, per una giornata intera la zona di Serravalle subisce innumerevoli disagi di parcheggio e di traffico. Non solo il quartiere di Serravalle, ma anche un altro bel pezzo di città viene messo in crisi a ogni gara che registra il tutto esaurito allo stadio: auto parcheggiate lungo i marciapiedi, addirittura nella vicina Sovigliana. Ricordo che la capienza del Castellani è di 16.000 persone e che, se si andrà a una sua riqualificazione, le curve saranno gradualmente smantellate. 16.000 persone nello stadio – prosegue - corrispondono a un terzo della popolazione totale di Empoli. Ospitare la Fiorentina significherebbe avere ogni weekend una partita di calcio che blocca la città: quella dell’Empoli e la settimana dopo una della Fiorentina. Una situazione ingestibile anche per le altre discipline sportive che si svolgono nell’area. Sono qui a difendere la qualità della vita dei cittadini". E infine: "Anche se non è fattore non di mia stretta competenza, avere 15mila tifosi della Fiorentina due volte al mese a Empoli potrebbe portare a momenti di tensioni e problemi di ordine pubblico".