La vigilessa Pintucci nominata vicecomandante a San Casciano (FI)

Elena Pintucci, 48 anni, laureata in Scienze politiche, è la nuova vicecomandante della polizia dell’Unione comunale del Chianti fiorentino (San Casciano, Greve, Barberino Tavarnelle). Affiancherà il comandante Massimo Zingoni e svolgerà un ruolo di coordinamento per tutte le attività e gli interventi della Polizia locale. Pintucci è entrata a far parte della Polizia del Chianti fiorentino da circa tre anni. Per venti anni era stata vigilessa a San Gimignano, di cui è originaria. "Sono molto contenta di questo nuovo incarico – dichiara – e di mettere il mio bagaglio di competenze ed esperienze al servizio della collettività". Il corpo conta adesso 28 agenti. La polizia dell’Unione del Chianti ha recentemente attivato il numero unico 055.9360111, che risponde da una centrale operativa il cui raggio di azione si estende su tutto il territorio. Altra novità che quest’anno ha mirato al potenziamento della sicurezza sul territorio è la presenza di alcune pattuglie nella fascia serale soprattutto in corrispondenza dei principali eventi del Chianti garantita per tutto il periodo estivo.