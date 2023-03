La via di San Francesco attraverserà il bosco in zona Colombaiotto

Consegnati i lavori per la realizzazione di un tratto di sentiero che entrerà a far parte del Cammino di San Francesco, l’itinerario che ripercorre le strade e i luoghi percorsi dal Santo. In particolare, il Comune di Pontassieve ha progettato il tratto che da lla località Colombaiotto, dopo gli orti sociali, si immette nel bosco sotto la località Cerreto Libri per ripartire lungo le vigne in direzione Sieci.

L’intervento – il cui importo è di 20mila euro ottenuti dai fondi ministeriali Mibact – è anche un primo passaggio per il futuro camminamento ciclopedonale che unirà l’istituto Balducci alla stazione ferroviaria di Sieci, andando così a proseguire quello in via di ultimazione che nel 2022 è in corso di ultimazione tra la stazione di Pontassieve e lo stesso istituto superiore. "Da quando abbiamo suggerito la modifica del Cammino - dice l’assessore competente, Filippo Pratesi - turisti e cittadini hanno potuto beneficiare di un paesaggio ancora più bello, per una camminata gradevole che collega Pontassieve e Sieci".

Leonardo Bartoletti