La via della transumanza a Rignano: trekking itinerario Al via la prima edizione

Passa da Rignano la via della transumanza, la rotta seguita dai pastori per la migrazione stagionale del bestiame durante i periodi più freddi verso luoghi dal clima mite. L’associazione Viandare ne fa un itinerario di viaggio alla scoperta di luoghi, cultura, paesaggi. La prima edizione di "Transumanza 2023, dal Casentino alla Maremma" passa dalle terre fiorentine, in particolare da Rignano, unendo la passione per il trekking con le nostre radici storiche e culturali. Oggi questi speciali viaggiatori partiranno da Montemignaio, nel cuore del Casentino, per un viaggio di 8 giorni che li porterà fino a Paganico, dopo 170 chilometri e 8 tappe, lungo l’antica via delle Dogane. Domani la tappa a Rignano per poi proseguire, sempre in territorio fiorentino, verso Strada in Chianti e Panzano, da dove proseguiranno per la provincia di Siena. Informazioni: www.viandare.org.