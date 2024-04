"La Via degli Dei: la riscoperta di un antico sentiero tra natura e storia al Teatro di Fiesole"

Martedì 30 aprile alle 20.30, una serata-evento al Teatro di Fiesole, promossa dal Comune di Fiesole e da Appennino Slow, con la proiezione del film-documentario "La strada che incanta. Storia della riscoperta della Via degli Dei" di Diego Zicchetti. Il documentario ripercorre il lavoro straordinario di un gruppo di amici e appassionati camminatori che ha permesso, tra gli anni ’70 e ’80 dello scorso secolo, la riscoperta di un percorso in cui la natura e la storia millenaria dei luoghi si fondono. Il sentiero escursionistico, che oggi è noto come la "Via degli Dei" si sviluppa su tracciato antichissimo, percorso dagli Etruschi prima, e dai Romani poi, per attraversare l’Appennino. Parte da Bologna e Fiesole segna l’inizio dell’ultima tappa, prima di scendere a Firenze ed è punto di riferimento del turismo slow. La proiezione avrà un prezzo speciale di 5 euro per tutti.