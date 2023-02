Oggi alle 17 al teatro Reins, va in scena ”La Vedova in Nero”. Una pièce originale che si rifà al cinema muto: il pubblico non sentirà una parola ma ascolterà tanta buona musica. Intreccio avvincente, pieno di intrighi: un giovane innamorato e ricambiato da una bella fanciulla, il cui padre non vuole che si frequentino, decide di farla finita, ma gli viene offerta una grande opportunità: diventare ricco sposando una facoltosa vedova che però ha una passione particolare: uccide i mariti e conserva le loro orecchie per farne ornamenti per la casa. A metterlo in scena è la Compagnia “I Pinguini Theater” per la regia di Pietro Venè.