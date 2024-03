La tutela dei centri montani: "Risorsa idrica, primo passo"

Prima riunione operativa per il tavolo città-montagna di Anci Toscana, nato per provare a ridisegnare il rapporto tra le aree urbane e quelle interne, troppo spesso schiacciate fra spopolamento, carenza di servizi e scarso riconoscimento del proprio ruolo. Ieri, sindaci di grandi città e centri montani si sono ritrovati on line per impostare il lavoro, a partire del tema della risorsa idrica che ‘nasce’ a monte per essere poi sfruttata in gran parte a valle. A intervenire, i primi cittadini Luca Marmo di San Marcello Piteglio (delegato Anci Toscana alle politiche della montagna); Andrea Tagliasacchi di Castelnuovo Garfagnana (coordinatore del tavolo città-montagna); Alessandro Tomasi di Pistoia; Tommaso Cuoretti di Londa. A prendere la parola, anche il professor Massimo Rovai dell’Università di Pisa, che ha illustrato una relazione proprio sulle prospettive legate allo sfruttamento della risorsa idrica. A spiegare gli obiettivi e i prossimi passaggi, il presidente di Anci Toscana e primo cittadino di Prato, Matteo Biffoni, che ha voluto il tavolo e che ne ha coordinato i lavori.

Perchè questo gruppo di lavoro?

"Il tavolo nasce dalla consapevolezza che i modelli di sviluppo hanno bisogno del reciproco riconoscimento e della condivisione di strategie e obiettivi. Le politiche per le aree interne e montane devono essere integrate con quelle delle città, perché tutti i cittadini possano avere le stesse opportunità in termini di servizi, trasporti, scuola e sanità. È una necessità vera se vogliamo evitare lo spopolamento, ma anche le conseguenti ricadute negative sui territori a valle".

Come intendete muovervi?

"Vogliamo partire dall’acqua e arrivare a presentare una proposta alla Regione, per compensare in qualche modo le aree interne che forniscono questa ‘materia prima’ alle città, fino a oggi senza alcun corrispettivo. Crediamo che il primo tema sul quale lavorare debba essere l’acqua: gli esempi del Piemonte e dell’Emilia Romagna possono essere di aiuto".

Concretamente cosa significa?

"Oggi i 148 Comuni montani, con le loro sorgenti, garantisco la risorsa idrica, ma questo loro contributo non viene loro riconosciuto. Pensiamo che si possa fare, senza alcun aumento in bolletta, ma riducendo gli utili dei Comuni a valle. Elaboreremo una proposta e ci ritroveremo fra un paio di settimane per discuterla e sottoporla alla Regione, il cui ruolo resta fondamentale in questo percorso".

I piccoli comuni spesso sono in difficoltà anche per elaborare progetti o intercettare fondi. pensate che i grandi li possano supportare anche in questo?

"Devo dire che la Regione ha già dato loro un grande aiuto, in particolare per il Pnrr: non a caso i Comuni sono gli enti più avanti nella spesa dei fondi. Sarebbe auspicabile una sinergia con le grandi città, ma non è semplice: al momento tutti i municipi sono in sofferenza per la carenza di personale e di risorse".