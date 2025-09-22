«La tua prima volta»: al via la campagna che accompagna i neo diciottenni al voto

Firenze, 22 settembre 2025 – Ricomincia da qui, dalla soglia dei diciott’anni, “La tua prima volta – 2° edizione”, campagna di sensibilizzazione al voto pensata dal Parlamento Regionale Studenti della Toscana e riproposta da GEN PRS, con il contributo di una rete ampia di realtà associative e istituzionali. L’obiettivo è semplice ma ambizioso, accompagnare i giovani alla loro prima esperienza elettorale attraverso brochure, materiali social e strumenti informativi capaci di rendere il senso del voto comprensibile e coinvolgente.

Se l’iniziativa porta la firma di GEN PRS, il motore che la spingerà sarà quello del Rotaract Club di Fiesole, guidato dal presidente Francesco De Stefano, che non si limiterà al patrocinio ufficiale ma impiegherà energie, creatività e impegno operativo nella raccolta fondi che darà concretezza al progetto.

“Il nostro intento – sottolinea Francesco De Stefano – è far percepire il voto non come un gesto burocratico, ma come il primo grande atto di cittadinanza. È un momento che deve far sentire i ragazzi parte integrante della vita del Paese.” Non solo informare, dunque, ma costruire insieme consapevolezza. “ll Rotaract Fiesole si conferma come un punto di riferimento per i giovani toscani, capace di unire idealità e pragmatismo. Non a caso molti osservatori lo indicano come una realtà che meriterebbe di essere candidata a vera e propria Capitale della cultura giovanile, un laboratorio di idee e iniziative che fa dialogare le nuove generazioni con le istituzioni e con la comunità civile”.

La portata pubblica della campagna è certificata da un’intensa rete di partner che hanno già dato il loro sostegno: Città Metropolitana di Firenze, Provincia di Grosseto, Comune di Firenze, Comune di Sesto Fiorentino, Comune di Barberino del Mugello, ANCI, UPI, Cesvot, ANED, la rivista Ius in Itinere, le Consulte Giovanili della Toscana, il Festival dell’Italiano e Le Discipline, con la media partnership di Generazione News e Lanterna Web.

I ragazzi del Rotaract Fiesole utilizzeranno passione e visione per dare dà anima a un progetto pensato per essere vicino a ragazzi come loro, parlando la medesima lingua e rendendo la prima scheda una scelta consapevole.