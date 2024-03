La trasformazione di Oltrarno

In Oltrarno, il quartiere più popolare e tipico di Firenze, immortalato nelle pagine suggestive di Vasco Pratolini, gli artigiani con le loro botteghe divengono sempre più rari, sembrano inesorabilmente destinati all’estinzione. Una civiltà che se ne va: corniciai, restauratori, piccoli antiquari, laboratori del cuoio e della pelle. Attività commerciali tramandate da generazioni, quali ortolani, fiorai, calzolai, macellai, cappellai, barbieri, civaioli lasciano il posto alle grandi catene, ai market etnici, alla ristorazione, ai locali notturni… Il centro si spopola; i residenti se ne vanno insieme ai bottegai; ampie zone rischiano di essere consegnate allo spaccio e alla malavita. La logica del profitto e della speculazione prevale, come accade a Firenze e nelle città turistiche in genere, a cominciare da Parigi. Gli affitti brevi, criticati quanto diffusi, assicurano una rendita certa ed elevata, supportata dal ritorno dei turisti europei, americani ed asiatici. Quanta malinconia si prova a passare nei pressi dell’ex teatro Comunale, per decenni luogo di cultura, oggi ristrutturato in centocinquanta appartamenti per le locazioni di breve o media durata! Un processo di mutazione risalente al passato ha assunto negli ultimi tempi ritmi sempre più veloci, anche per l’aumento esponenziale del costo degli affitti. La pandemia ha dato a molti il colpo di grazia; le istituzioni non hanno fatto abbastanza per difendere il tessuto imprenditoriale della città: è la mentalità stessa tuttavia che è cambiata. Si invoca a gran voce la bellezza, ma si sta perdendo la cultura del bello, del prodotto ben fatto, di qualità, limitato a un mercato di nicchia. Il "fatto bene" si relega ormai in un museo. Chi si reca alla Richard Ginori con una vecchia mattonella smaltata per trovarne altre eguali si sente dire di mettere quella che ha in cornice e appenderla alla parete, proprio come un’opera d’arte. Dobbiamo allora rassegnarci? Tutt’altro. Difendiamo le nostre tradizioni rendendole compatibili col cambiamento in atto: adottando i provvedimenti in grado di tutelare un patrimonio – arti e mestieri – messo in disparte dalle masse di turisti, appagate dal souvenir a basso costo, sia pure fatto in Cina.