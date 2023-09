"La tramvia serve in centro". Il Pd contro l’idea del neosindaco

"La tramvia lontana dal centro sarebbe un danno per la città": è categorico Lorenzo Galletti, segretario del Pd, nella sua replica al sindaco Tagliaferri, che vorrebbe il capolinea in piazza delle Nazioni unite (zona via Palagetta), contravvenendo quindi all’ipotesi presa in considerazione dalla precedente amministrazione. "Allontanare il capolinea dagli uffici comunali, dal centro storico, dalle frazioni di San Martino, San Lorenzo e Santa Maria porterà a un mancato utilizzo della tramvia da parte di molti. E non diminuirà il traffico, anzi lo farà aumentare perché tanti saranno costretti a prendere l’auto per recarsi al parcheggio scambiatore di piazza delle Nazioni Unit, o addirittura proseguiranno direttamente per Firenze".

"Cosa ne penserà l’Europa che ha finanziato l’intervento per oltre 200 milioni – aggiunge Galletti – se arretriamo il tracciato raggiungendo molte meno persone rispetto allo studio sui trasporti che era stato fatto? E quali saranno le conseguenze economiche sul bilancio del Comune su cui gravano i costi di manutenzione?".

Il segretario non nasconde preoccupazioni e si rivolge "alle associazioni di categoria, ai commercianti, ai cittadini delle zone limitrofe al centro che, se il capolinea venisse confermato nella zona di Villa Rucellai, potrebbero raggiungerlo a piedi".

L’opera, infatti, è entrata nella fase della progettazione di dettaglio e quindi, conclude, "è corretto cercare soluzioni meno impattanti di quelle previste nel progetto preliminare e anche alternative, soprattutto per la zona di piazza Aldo Moro. Questa è infatti la fase in cui ciò è possibile e siamo pronti a dare una mano e fare proposte pragmatiche affinché avvenga. Perché è inammissibile sprecare un’opportunità storica per rincorrere i comitati e perdendo di vista l’interesse collettivo della città. La tramvia deve arrivare in centro: lo diciamo con forza e porteremo la discussione anche in consiglio comunale".