La tramvia per San Marco prende forma. Montata la prima pensilina della Variante

La Variante centro storico, che collegherà la Fortezza con piazza San Marco, inizia a prendere forma. In queste ore la ditta che si occupa del cantiere su viale Spartaco Lavagnini ha iniziato a montare la prima pensilina della nuova linea tramviaria che dovrebbe fare il suo primo viaggio a giugno, dopo che i tecnici del ministero delle Infrastrutture avranno dato il loro ok. Nel frattempo continua anche la posa dei binari. Da un paio di settimane i lavori per la Vacs si sono spostati da via Cavour in via Lamarmora per l’ultimo tratto della linea. Per creare meno disagi ai fiorentini si procederà in "due tranche da 90 giorni", poi tra aprile e maggio si andrà in pre-esercizio.

La nuova tratta sarà costituita da sei fermate (Lavagnini, Poliziano, Parterre, Cavour, San Marco, La Marmora), per un percorso di circa 2 chilometri e mezzo e 45 milioni di euro di costo complessivo stimato. Diciotto milioni al chilometro. Sul fronte bus le modifiche comporteranno la soppressione di ventuno fermate e l’istituzione di quattro nuove fermate lungo i nuovi tragitti dove non ci sono fermate preesistenti. Le linee 6, 14, 23 e C1 continueranno a transitare da San Marco. Nelle prossime settimane verrano montate anche le altre sei pensiline ed avranno tutte le stesse caratteristiche e gli stesi tratti distintivi delle linee per l’aeroporto, per Scandicci e per Careggi. Ad annunciare la novità è stato l’assessore Stefano Giorgetti sul suo profilo Facebook. A oggi, e dopo l’ultima riunione della conferenza dei servizi, Palazzo Vecchio conferma che non ci saranno ritardi nella consegna dei lavori. Per ora, infatti, le aziende che si stanno occupando dell’opera non hanno chiesto alcuna proroga.

Intanto, partirà oggi la nuova fase dei cantieri della tramvia per la linea Libertà- Bagno a Ripoli e anche se il sindaco Nardella nei giorni scorsi ha assicurato che per i prossimi sei mesi non ci saranno ripercussioni sul traffico, il capogruppo in Regione di Forza Italia, Marco Stella, chiede al Comune di aprire la Ztl per alleviare le ricadute sulla mobilità. "Si tratta di una cantierizzazione destinata ad avere un impatto importante sulla circolazione. Per questo chiediamo che Palazzo Vecchio apra la Zona a traffico limitato a tutti gli automobilisti, senza restrizioni orarie, fino alla fine dei lavori, per consentire un alleggerimento del traffico sui viali e nelle direttrici interessate".

A.P.