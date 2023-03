La tramvia arriva in città Il dibattito

Il Comitato Piazza Aldo Moro organizza un dibattito sul tema "Tramvia a Campi" aperto alla popolazione e soprattutto ai candidati a sindaco. L’incontro è in programma per il 24 marzo (ore 21) al circolo Rinascita.

Il Comitato ricorda di non essere contrario al tram ma chiede una rapida variazione del progetto, anticipando di soli 400 metri il capolinea, per preservare l’area pedonale tre le due scuole (materna ed elementari) di via Prunaia e l’area verde del parco di Piazza Aldo Moro, luogo storico di socialità.