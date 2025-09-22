La Toscana all’assalto dei tricolori. Ferruzzi e Matteoli, ottime chances

Sotto l’esperta ed appassionata guida del tecnico regionale responsabile del settore il mugellano Marco Lapucci, gli atleti toscani juniores della pista, maschi e femmine, si stanno preparando per i Campionati Italiani in programma a Noto in Sicilia il 7-8 e 9 ottobre. Nel gruppo toscano c’è fiducia per la rassegna tricolore in provincia di Siracusa dopo i risultati ottenuti su pista nel corso della stagione e tanto per ricordare gli ultimi, quelli ottenuti al Velodromo Glauco Servadei di Forlì nella finale del Trofeo delle Regioni.

Ambizioni giustificate dopo che i due fiorentini, il triplice campione toscano Emanuele Ferruzzi e il Campione del Mondo ed Europeo dell’inseguimento a squadre Francesco Matteoli, hanno dato spettacolo conquistando sulla pista romagnola la vittoria nella Madison juniores. Questi due atleti hanno ottime possibilità, anche nelle prove dell’inseguimento sia individuale che a squadre, e nella squadra toscana ci saranno altri atleti in grado di ben figurare come Pietro Menici, Gerolamo Manuele Migheli, Luciano Gaggioli.

Anche nel settore femminile la Toscana può dire la sua ad iniziare dalla valdarnese Elisa Ferri atleta che sa esaltarsi in tutte le discipline e specialità dove gareggia, dalla strada al ciclocross, al mountain bike, alla pista. Con lei anche Ginevra Di Girolamo offre sicure garanzie.

Un finale di stagione che sta evidenziando la passione, l’impegno e le giuste motivazioni di tutto il gruppo di ragazzi e ragazze, che hanno permesso di portare in alto i colori della Toscana e che ora sono pronti per l’ultimo impegno della stagione 2025. Nel corso della settimana si avranno i convocati ufficiali.

