La torre della Regione L’ordine degli ingegneri "Equilibrio delicato tra passato e futuro"

di Lisa Ciardi

Firenze cambia, si allarga e, novità degli ultimi anni, si sviluppa verso l’alto. Ma ogni volta che lo skyline viene modificato nascono (comprensibilmente) accesi dibattiti. È successo con la costruzione dell’hotel Hilton in via del Cavallaccio e poi col Palazzo di Giustizia. Adesso, a scatenare la discussione, è la Terza Torre della Regione Toscana, il grande edificio previsto a Novoli e presentato nei giorni scorsi. In arrivo, entro il 2027-2028, ben 14 piani fuori terra, per un’altezza di 55 metri, più parcheggi, giardini e un auditorium.

Ma che impatto ha la nascita di grattacieli nel capoluogo toscano? A chiederselo è l’Ordine degli Ingegneri di Firenze, presieduto da Giancarlo Fianchisti. "Le città sono organismi in evoluzione – scrivono - devono arricchirsi di infrastrutture per accogliere l’innovazione, dotandosi di spazi congrui alle esigenze della società attuale. Oggi diventa importante aprire una riflessione sullo sviluppo verticale di Firenze. Negli ultimi decenni su questo tema si è proceduto con poca chiarezza, senza linee ben definite. Nello skyline fiorentino, dove fino a pochi anni fa spiccavano solo architetture storiche come la cupola del Brunelleschi, si sono aggiunti edifici come il Palazzo di Giustizia a Novoli e in questi giorni è stato annunciato il progetto della Terza Torre, sempre nella stessa zona. Un’opera contemporanea e moderna che, data la sua altezza, diventerà protagonista nel panorama cittadino. Da sempre Firenze vive un particolare equilibrio che nasce dal dover conciliare il patrimonio artistico del passato e la bellezza paesaggistica con le necessità del presente. Entrambi questi lati hanno un valore irrinunciabile e devono essere perseguiti senza rinunciare al moderno sviluppo della città".

Insomma l’Ordine (il cui presidente faceva parte della commissione che ha selezionato il progetto vincitore) non entra nel merito della Terza Torre, ma suggerisce un dibattito più vasto. "Lo sviluppo in verticale - ricordano gli ingegneri - è una possibilità e un approccio che ora sta contraddistinguendo il quartiere di Novoli e che va valutato. Diventa allora necessario sedersi a riflettere su quale prospettiva architettonica vogliamo per questa area della città".

Nettamente contraria al progetto è invece l’Associazione Novoli Bene Comune. "La nostra zona ha bisogno di verde – spiega il presidente Piero Osti – non di nuovo cemento. Il quartiere registra bolle di calore più intense rispetto al resto di Firenze: serve una progettazione complessiva, per renderlo più vivibile". "Il presidente Giani celebra la costruzione del nuovo grattacielo che ospiterà parte degli uffici della Regione – dichiara Alberto Di Cintio, anche lui membro dell’Associazione -. Non entro sul giudizio estetico del progetto , ma mi interessa sottolineare come il rione di Novoli sia stato purtroppo vocato allo ‘sviluppo insostenibile’".